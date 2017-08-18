Боксеры потроллили Макгрегора за «уникальный стиль» разминки

Боксеры Теренс Кроуфорд, Джаррет Херд и Дэвид Хэй потроллили ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора за «уникальный стиль» разминки, продемонстрированный им во время одной из открытых тренировок перед боем с Флойдом Мэйуэзером-младшим. Оригинальное видео появилось в Instagram-аккаунте портала mmajunkie.com.
Боксеры повторили движения Макгрегора, напоминающие хаотичные выпады расслабленными руками. Кроуфорд, выступающий в суперлегком весе, записал ролик, пародируя ирландца в компании друзей. «Вызываю всех боксеров на McGregor Challenge», — написал он.
Херд, выступающий в первом полусреднем весе, сымитировал движения Макрегора на парковке.
В ролике Хэя принял участие его тренер — в стиле, схожем со стилем Макгрегора, боксер-тяжеловес отработал удары на лапах.
Everyone in the gym was doing their best Conor McGregor impression today, I think I won!! Lots of fun and jokes with coach @ismaelsalas8 and all of the @hayemakerboxing team. I truly hope Conor can make this fight competitive for at least a couple of rounds... hopefully his unorthodox mma punching technique may confuse Mayweather for a while, but I wouldn't put my money on it!! Let's all pray for an entertaining boxing match while it lasts! 🙏🏾 #mayweathermcgregor #moneyteam #conormcgregor @thenotoriousmma @floydmayweather #mcgregorchallenge
Макгрегор и Мэйуэзер продолжают подготовку к бою по правилам бокса в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов), который пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. Поединок не будет титульным, по неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.