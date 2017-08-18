Боксеры потроллили Макгрегора за «уникальный стиль» разминки

Боксеры Теренс Кроуфорд, Джаррет Херд и Дэвид Хэй потроллили ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора за «уникальный стиль» разминки, продемонстрированный им во время одной из открытых тренировок перед боем с Флойдом Мэйуэзером-младшим. Оригинальное видео появилось в Instagram-аккаунте портала mmajunkie.com.

Боксеры повторили движения Макгрегора, напоминающие хаотичные выпады расслабленными руками. Кроуфорд, выступающий в суперлегком весе, записал ролик, пародируя ирландца в компании друзей. «Вызываю всех боксеров на McGregor Challenge», — написал он.

I challenge all boxers to the McGregor Challenge @stevennelsonboxing @redder402 @coach_chet_ A post shared by Terence Bud Crawford (@tbudcrawford) on Aug 13, 2017 at 5:49pm PDT

Херд, выступающий в первом полусреднем весе, сымитировал движения Макрегора на парковке.

#McgregorChallenge 😂 @tbudcrawford A post shared by "SW⚡FT" Jarrett Hurd (@swift_jarretthurd) on Aug 13, 2017 at 7:18pm PDT

В ролике Хэя принял участие его тренер — в стиле, схожем со стилем Макгрегора, боксер-тяжеловес отработал удары на лапах.

Макгрегор и Мэйуэзер продолжают подготовку к бою по правилам бокса в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов), который пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. Поединок не будет титульным, по неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.