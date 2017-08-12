Спорт
 

Появилось видео спарринга Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу Малиньяджи

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В сети появилось видео спарринга бывшего чемпиона мира по боксу американца Поли Малиньяджи и ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Ролик опубликован на YouTube-канале Fight Hub TV.

В 30-секундном ролике видно, как ирландец «перебивает» экс-чемпиона мира по боксу в стойке. В одном из моментов Макгрегор отправляет Малиньяджи в нокдаун.

4 августа Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Макгрегора. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждал, что упал в результате толчка.

Позже американец заявил, что Макгрегор не держит удар по корпусу и «ноет, как девчонка» при каждом попадании соперника по нему.

Макгрегор продолжает подготовку к поединку по правилам бокса с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим. Встреча состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов). Поединок не будет титульным. По неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 29-летний Макгрегор провел 24 поединка, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. Ирландец владеет титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

36-летний Малиньяджи — бывший чемпион в первом полусреднем (до 63,5 килограмм) и полусреднем (до 66,7) весе. На его счету 36 побед (семь нокаутом) и восемь поражений.

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