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«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»

Конор Макгрегор — нытик и лжец?

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Conor McGregor
Conor McGregor
Фото: Steve Marcus / Getty Images

Вид лежащего на настиле Поли Малиньяджи заставит гордиться собой любого боксера, а тем более начинающего. Конор Макгрегор, олицетворяющий собой смешанные единоборства, выбрал своим спарринг-партнером именно его. И когда в ходе одного из поединков его соперник упал на канвас, ирландец, похоже, подумал о себе слишком много. Этот эпизод спровоцировал конфликт между Малиньяджи и Макгрегором, который перерос в полноценную словесную войну. «Лента.ру» рассказывает, как бывшие спарринг-партнеры устроили битву на полосах газет.

Мистер Нокаут

Быть спарринг-партнером Конора Макгрегора тяжело даже для бывшего чемпиона мира по боксу. И дело тут не столько в физической силе ирландского бойца, сколько в его характере. Тренировочный поединок в глазах самовлюбленного Конора — лишний шанс показать, насколько он крут. Тирнан Брэдли, еще один спарринг-партнер Макгрегора, рассказывал, что Конор решил нокаутировать Поли Малиньяджи, как только тот появился в его лагере. Даже несмотря на то, что опытный американец последний раз выходил на ринг в марте и вообще закончил карьеру. Ведь главное для Макгрегора — это победа.

Человек, дважды примерявший чемпионский пояс, согласился тренировать Макгрегора только потому, что проникся его мечтой о разрушении легенды по имени Флойд Мэйуэзер.

По-прежнему непобедимый американец 26 августа выйдет на ринг в 50-й раз, и многие эксперты предрекают ему юбилейную победу, причем легкую. Единственный шанс Макгрегора — отправить Мэйуэзера в нокаут до начала третьего раунда. И Малиньяджи должен был показать ему, как сделать это.

Тревожные новости из лагеря Макгрегора пришли 4 августа. Тогда Поли в своем Twitter объявил, что уходит из команды ирландца. Представлено все было мягко и деликатно: боксер сказал, что есть некие вещи, с которыми он не мог согласиться, но пожелал удачи Конору и всем, кто ему помогает. В общем — мир, дружба, ирландский виски.

Конкретной «вещи», которая заставила пути Малиньяджи и Макгрегора разойтись, американец не назвал. СМИ выдвинули свою версию: боксер недоволен публикацией фотографий с их боя, на которых Поли будто бы отправлен в нокаут. Малиньяджи же настаивает на том, что он потерял равновесие после толчка Конора. Этот момент — отправная точка скандала, который полыхает до сих пор.

Перчатки в лицо

Буквально на следующий день после ухода Малиньяджи Макгрегор собрал всю силу своих чудесных дипломатических способностей и заявил: «Он пришел, ему надрали задницу, вот и все». После этого Поли взорвался, а его противостояние с Конором превратилось в пародию на Versus-баттл: оба соревновались в изощренности оскорблений, и тут, стоит признать, американец своего соперника побил.

Как правило, Малиньяджи общался с Макгрегором через Twitter, хотя общением это назвать сложно. Сначала он выступил с речью, в которой объявил Макгрегора нытиком, который плачет после каждого удара. И, разумеется, настаивал на том, что именно он победил Конора, а не наоборот.

Вообще значительная часть заочных дискуссий соперников — это споры о том, кто кого побил в том злополучном спарринге. Пока Макгрегор продолжал подготовку к Мэйуэзеру, остудить пыл американца решил глава UFC Дана Уайт. Он выложил фрагмент того самого боя, и на видеозаписи хорошо видно, что Поли упал после удара ирландского бойца (или уже боксера). Кажется, все очевидно.

Ролик длится 30 секунд, а сам спарринг-бой — 36 минут. К этому и апеллирует Малиньяджи. По версии Поли, Уайт намеренно выложил ту часть поединка, где он оказался на настиле, и оставил за кадром моменты, в которых тот доминировал.

Макгрегор и близкие к нему люди, напротив, доказывали, что победил ирландец, причем убедительно — нокаутом. Тот же Тирнан Брэдли сказал, что был впечатлен работой Конора в тот день, и подтвердил, что его товарищ был сильнее. А позже выступил и сам Макгрегор.

«Я ничего не имею против Малиньяджи. Он мне вообще нравится. Я его уважаю. Почему? Потому что он наговорил всякого в мою сторону и все же приехал сюда, чтобы постоять за свои слова. Все пошло не по его плану. Он огреб по полной, его самолюбие пострадало, и он решил найти выход из ситуации», — категорично заявил ирландец.

Кто действительно победил в «бою века» между Макгрегором и Малиньяджи — знают только те, кто был в то время у ринга. Проблема в том, что у каждой стороны своя версия. Какая из них ближе к истине — вопрос открытый.

Впрочем, недовольство Малиньяджи вызывает не только порочащие его репутацию видео и фото со спарринга. Боксер в прощальном письме пожелал удачи Макгрегору и его команде в подготовке к Мэуйуэзеру, как будто бы веря в возможный успех. Теперь же американец возмущается словами Конора, который обещает нокаутировать непобедимого соперника, вспоминая известного сказочного персонажа, у которого от лжи росло отнюдь не самомнение.

«Конор так старается, говорит: "Ребята, слушайте, я смогу сделать это. Я нокаутирую Флойда Мэйузера за два раунда". Можно продолжать врать о чем угодно. Если бы Макгрегор был Пиноккио, он смог бы побить Мэйуэзера с другого конца ринга своим носом — настолько сильно он врет публике», — заявил Малиньяджи.

По словам боксера, предстоящий бой между Макгрегором и Мэйуэзером — «не диснеевский фильм». Американец, мол, знает, что делать на ринге и шансов сопернику не оставит. Пока же Конор пытается понять, как нейтрализовать сильные стороны Флойда, и практически не обращает внимания на выпады своего бывшего партнера. Да и его лагерь, кажется, не заметил потери Малиньяджи. Теперь обиженный Поли — не более чем отвлекающий фактор для Макгрегора, хотя в начале их отношений он считал себя частью команды, которая сможет делать невозможное.

Евгений Бакин

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