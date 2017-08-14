Бизнесмены поставили 880 тысяч долларов на победу Мэйуэзера над Макгрегором

Американские бизнесмены Гевин и Джо Малуф поставили 880 тысяч долларов на победу боксера Флойда Мэйуэзера над бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом сообщает Assotiated Press.

Братья сделали ставку 11 августа в казино South Point Casino в Лас-Вегасе. Они могут заработать 160 тысяч долларов. В случае победы Мэйуэзера бизнесмены потратят все средства на благотворительность.

«Я позвонил своему брату и сказал, что мы должны поставить на Флойда, потому что я не думаю, что он проиграет. Ничего не имею против Конора. Он хорош. Но Мэйуэзер просто лучше», — объяснил Гевин Малуф.

Отмечается, что братья посетят поединок, который состоится 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов). Поединок не будет титульным. По неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, 21 выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения.

Семья Малуф — бывшие владельцы клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Сакраменто Кингз». В 2013 году они продали команду бизнесмену Вивеку Ранадиву за 534 миллиона долларов. Эта сделка стала крупнейшей в истории лиги.