Макгрегор решил совмещать бои по правилам бокса и ММА после боя с Мэйуэзером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что после боя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером продолжит участвовать в поединках по правилам бокса. Слова спортсмена приводит BoxingScene.

«Я люблю бокс. Он всегда был дорог моему сердцу. Я продолжу участвовать в боксерских поединках, также я продолжу драться по правилам ММА. Я буду драться железными кулаками. Вот о чем сейчас мои мысли», — заявил Макгрегор.

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4 августа бывший чемпион мира по боксу американец Поли Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Макгрегора. По одной из версий, причиной послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец якобы находится в нокдауне, однако сам он подчеркнул, что упал в результате толчка. На видеозаписи, опубликованной позднее, видно, как ирландец отправляет своего спарринг-партнера в нокдаун.

Макгрегор готовится к поединку по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера, который состоится 26 августа. Встреча пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов). Поединок не будет титульным. По неподтвержденным данным, ирландец заработает за выход на ринг около 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, из которых 21 выиграл (18 нокаутом) и потерпел три поражения.