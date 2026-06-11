Россия довела экспорт крабов до рекордных значений

«Агроэкспорт»: За пять месяцев РФ экспортировала крабов почти на миллиард долларов

С января по май 2026 года Россия экспортировала крабов на 930 миллионов долларов. Эти данные «Агроэкспорта» процитировало агентство «Интерфакс».

Речь идет о поставках почти 34 тысяч тонн этой продукции, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года. Экспортная выручка увеличилась на 26 процентов. Отмечается, что оба показателя оказались рекордными для этого времени. В январе-мае прошлого года речь шла о более чем 30 тысячах тонн, которые принесли России свыше 735 миллионов долларов.

Доля Китая в экспортной выручке оценивается в 61 процент. На Южную Корею пришлось 38 процентов.

За первые четыре месяца 2026 года импорт Китаем российских живых крабов увеличился на 20 процентов в физическом и на 30 процентов в денежном выражении. Поставки составили 13 тысяч тонн на 428 миллионов долларов. В целом экспорт российской рыбы и морепродуктов в КНР вырос на 13 процентов в физическом и на 46 процентов в денежном выражении.