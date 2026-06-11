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15:42, 11 июня 2026Ценности

Папарацци заметили Джиджи Хадид и Брэдли Купера на свидании

Папарацци сняли модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера по пути на ужин в Санта‑Монике
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Папарацци заметили актера Брэдли Купера и модель Джиджи Хадид на свидании в Санта‑Монике, США. Кадры публикует портал Just Jared.

Знаменитостей сняли держащимися за руки по пути на ужин. Для данного повода манекенщица выбрала свободные штаны сливочного оттенка и черный облегающий лонгслив асимметричного кроя. В свою очередь, ее возлюбленный выбрал серые брюки со стрелками, синюю футболку и кроссовки.

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Отмечается, что после ужина пара вышла из ресторана, а за ними последовал актер и комик Уилл Арнетт. Все трое сели в машину Уилла и уехали вместе.

В мае фотограф запечатлел интимный момент Брэдли Купера и Джиджи Хадид на публике. Знаменитости посетили вечеринку, посвященную ежегодному благотворительному балу Met Gala.

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