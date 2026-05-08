Фотограф запечатлел интимный момент Брэдли Купера и Джиджи Хадид на публике

Актер Брэдли Купер поцеловал модель Джиджи Хадид на афтепати Met Gala

Фотограф Лэндон Нордеман запечатлел интимный момент актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид на публике. Кадр публикует The New York Times.

Знаменитости посетили вечеринку, посвященную ежегодному благотворительному балу Met Gala. Отмечается, что на афтепати пара проявляла нежные чувства друг к другу. Так, Купер поцеловал Хадид. Кроме того, звезды постоянно держались за руки.

В ходе прямой трансляции для Vogue Хадид упомянула Купера по имени, назвав его своим мужчиной.

В апреле Джиджи Хадид похвасталась подарком от Брэдли Купера на день рождения. Манекенщица показала в сторис снимок, на котором была запечатлена корзина с огромным букетом.