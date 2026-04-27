Джиджи Хадид похвасталась подарком от Брэдли Купера на день рождения

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид похвасталась подарком от актера Брэдли Купера на день рождения. На фото в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

31-летняя манекенщица показала в сторис снимок (на момент написания новости он был удален), на котором была запечатлена корзина с огромным букетом. Композиция состояла из желтых, розовых, красных и белых цветов.

«Мой мужчина просто потрясающий!» — отреагировала знаменитость на презент от возлюбленного.

В декабре прошлого года сообщалось, что Брэдли Купер решил жениться на Джиджи Хадид. Анонимные собеседники Daily Mail уточнили, что знаменитости решили пожениться, поскольку они хотят, чтобы их дочери росли вместе.