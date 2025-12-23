Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:07, 23 декабря 2025Ценности

Брэдли Купер решил жениться

Американский актер Брэдли Купер попросил руки модели Джиджи Хадид у ее матери
Екатерина Ештокина

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Американский актер Брэдли Купер попросил руки манекенщицы палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид у ее матери Иоланды Хадид. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Собеседник издания уточнил, что знаменитости решили пожениться, поскольку они хотят, чтобы их дочери росли вместе.

«Брэдли спросил у Иоланды, может ли он сделать предложение Джиджи. Он хочет, чтобы она знала, насколько серьезно он относится к ее дочери и как планирует создать с ней крепкую семью в Нью-Йорке», — заявил он. При этом известно, что о намерении выйти замуж модель сообщила своему отцу Мохамеду Хадиду.

Материалы по теме:
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд. Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд.Как проходил скандальный судебный процесс между супругами?
1 июня 2022
Первый после Маска. Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
Первый после Маска.Кто управляет делами владельца Tesla и помогает ему очернять врагов?
19 июля 2022

По данным анонимного источника, Купер также поделился планами с собственной матерью Глорией Кампано. Инсайдер подчеркнул, что актер с родственницей очень близок и «держит ее в курсе всего».

В сентябре Брэдли Купер выходил в свет с Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки. Знаменитости посетили коктейльную вечеринку по случаю выхода октябрьского номера журнала Vogue в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Малышева не поверила в существование выгорания и назвала его «психологическим бредом»

    В России выделят новые субсидии на поддержку экспортеров

    Российские военные ударили авиабомбами по Одесской области

    Названы самые дорогие артисты на новогодних корпоративах

    Китай обвинил США в лицемерии

    Брэдли Купер решил жениться

    Страну НАТО накрыло самой высокой безработицей за десятилетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok