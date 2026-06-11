Российской туристке продали презервативы в Армении со словами «вы точно замужем?»

Российской туристке, приехавшей в Армению с молодым человеком, продали презервативы в местной аптеке со словами «вы точно замужем?». Об этом москвичка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ирины, она и ее партнер отправились в Ереван в конце мая на неделю. Пара разместилась в съемной квартире далеко от центра города. В первый же вечер девушка вышла из дома, чтобы купить презервативы. Она нашла поблизости небольшую аптеку, в которой работал мужчина-провизор.

«На нем не было халата или каких-то опознавательных знаков, по которым я могла бы определить, что он фармацевт. Да и аптека выглядела так, будто находилась где-то в глуши, — маленькая, старая, с потрепанными витринами, будто ларек», — поделилась Ирина.

Москвичка стала выбирать презервативы, лежавшие прямо перед провизором, и заметила, что он недоуменно на нее смотрит. Девушка протянула ему выбранную пачку и спросила, можно ли оплатить наличными.

«И тут он начал задавать вопросы: "Вы точно замужем?", А зачем вам презервативы?", "Девушка не должна такое покупать". Я объяснила ему, что я туристка, и только тогда он успокоился и продал мне пачку», — заключила Ирина.

Ранее российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и рассказал о запрете презервативов в стране. По его словам, под запретом в КНДР находятся и женские тампоны.