Врачи запретили Макгрегору драться

Атлетическая комиссия Невады запретила ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору драться и спарринговать на тренировках в течение 60 дней. Об этом сообщает The Sun.

Такое решение было принято медиками после боя ирландца с американцем Флойдом Мэйуэзером. За поединок ирландец пропустил 152 удара от соперника. Мэйуэзеру по итогам медосмотра комиссия не выносила предписаний.

Таким образом, Макгрегор не вернется к боям как минимум до ноября 2017-го. По информации The Sun, возвращение может состояться только в 2018 году.

Встреча между 29-летним ирландцем и 40-летним американцем прошла 27 августа в Лас-Вегасе и завершилась поражением Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.