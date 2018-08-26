Нурмагомедов ответил на выпад Макгрегора в сторону кавказцев

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил в Instagram-аккаунте своему сопернику, ирландцу Конору Макгрегору, рассуждавшему об отношениях чеченцев и дагестанцев.

«Единственное, что нас расстроило, — это что он не отметил Зубу (чеченского бойца ММА Зубайра Тухугова). А так всем дела реза хила («спасибо» на чеченском языке — прим. «Ленты.ру»)», — написал Нурмагомедов.

Материалы по теме «Может, он под наркотиками или еще чем-то» Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали

25 августа Макгрегор выложил фото Тухугова, подписав его словами: «Настоящий чеченец никогда не напал бы на другого чеченца в компании дагестанца. Настоящий чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это измена».

По всей видимости, Макгрегор обвинил Тухугова в измене из-за инцидента, случившегося в апреле этого года. Тогда Нурмагомедов, являющийся уроженцем Дагестана, в компании Тухугова вступил в конфликт с близким другом Макгрегора Артемом Лобовым. В ходе стычки Нурмагомедов дал пощечину Исламу Бадургову — казахстанскому видеоблогеру, прославившемуся как косплеер Макгрегора. Бадургов имеет чеченское происхождение.

Макгрегор и Нурмагомедов готовятся к титульному бою, который возглавит турнир UFC 229. Поединок запланирован на 6 октября и состоится в Лас-Вегасе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!