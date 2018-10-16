Рэпер ЛСП выпустил мрачную версию «Холостяка» без Крида и Федука

Хип-хоп-исполнитель Олег Савченко, выступающий под псевдонимом ЛСП, выпустил клип на соло-версию песни «Холостяк», в которой предстал алкоголиком, страдающим от одиночества. Ролик опубликован на YouTube-канале рэпера.

В измененной версии музыкант задумывается о том, «чего он сам стоит». В клипе он бродит по улицам пьяный, живет в грязной квартире и решается на самоубийство, однако передумывает. «Вроде и был боевой патрон, но на деле без пули я холостой», — поет ЛСП.

9 октября рэпер выпустил клип на трек «Холостяк», записанный вместе с исполнителями Егором Кридом и Федуком. В композиции все трое хвастаются холостяцкой жизнью, обилием женщин, шумными вечеринками и свободой от супружества. В середине сентября музыканты презентовали песню на телепередаче «Вечерний Ургант».

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