Темнокожий рэпер вызвал скандал клипом с голым двойником Мелании Трамп

@Tip / Twitter

Американский рэпер T.I. (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший) спровоцировал скандал, опубликовав в Twitter клип-анонс своего альбома Dime Trap. В ролике женщина, похожая на жену президента США Меланию Трамп, раздевается перед ним в Овальном кабинете Белого дома.

Представительница Мелании Трамп — Стефани Гришэм — назвала видео отвратительным и призвала бойкотировать рэпера, передает Daily Mail. «Каким образом это посчитали приемлемым?» — возмутилась она.

В клипе ведущий передачи новостей сообщает, что Мелания не стала сопровождать президента США Дональда Трампа в его резиденцию Мар-а-Лаго. После этого T.I., сидящий за столом главы государства, закуривает сигару, а перед ним появляется женщина в плаще цвета хаки с надписью «Мне все равно, а вам?» — в таком одеянии Мелания приехала в центр защиты детей-иммигрантов в штате Техас в июне. Женщина затем раздевается перед рэпером и танцует на столе.

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