Российская символика в магазинах Тимати возмутила латвийцев

Жители Латвии возмутились появлению коллекции одежды с российской символикой под брендом рэпера Тимати Black Star Wear. Об этом сообщает агентство LETA.

По его данным, компания Linstow Center Management, управляющая несколькими торговыми центрами в столице Латвии, попросила Black Star Wear убрать из продажи вещи с российской символикой. «Мы отреагировали на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связались с арендатором», — рассказала представитель компании Илзе Жука.

По ее словам, решение обратиться с соответствующей просьбой к бренду Тимати было принято после недовольства, которое вызвала эта коллекция в социальных сетях в Латвии.

Магазин открылся 5 сентября в торговом центре Alfa в Риге. Служба госбезопасности Латвии заинтересовалась этим инцидентом и начала проверку.

В мае Тимати выпустил коллекцию одежды совместно с сетью магазинов «Армия России». Накануне презентации линейки фанаты заподозрили хип-хоп-исполнителя в желании заработать на военных. Несколько блогеров обнаружили, что такие же вещи можно найти в интернет-магазинах.

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