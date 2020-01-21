Гуф попросил у основателя «Антидилера» травки

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Алексей Долматов
Алексей Долматов

Российский рэпер Алексей Долматов вернулся в Москву из Таиланда и записал очередное видеообращение бывшему депутату, дзюдоисту и основателю движения «Антидилер» Дмитрию Носову. Трансляция проводилась в Instagram, ее запись позже появилась на видеохостинге YouTube.

«Дмитрий Носов, привези травки мне домой, а?» — попросил Гуф. Затем рэпер, поддавшись уговорам своей спутницы, заявил, что пошутил, и пригласил Носова на встречу.

«Один буду я, один абсолютно. Я могу поссать тебе на лицо, если хочешь. Дети смотрят? Извините, дети», — сказал рэпер. Долматов добавил, что все еще готов подраться с Носовым, но также не против выпить с ним пива.

«Думаешь, я поверю, что ты случайно оказался на Пхукете, в такое совпадение, что мы там вместе отдыхали? *** [пенис] там плавал, братан», — отметил хип-хоп-исполнитель.

15 января отдыхавший в Таиланде Гуф записал наполненное матом и оскорблениями видеообращение в адрес Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью. Позже сообщалось, что рэпер потерял телефон и банковские карты и за ним прилетели родственники, чтобы сдать его в наркологическую клинику.

После задержания Гуфа в Красноярске в 2014 году сотрудниками ФСКН Дмитрий Носов рассказывал, что его организация «Антидилер» помогала силовикам в операции. Тогда у рэпера в крови обнаружили следы марихуаны и кокаина, его задержали на шесть суток.

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