Гуф опроверг свое задержание

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) находится на свободе. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

По его словам, он сумел связаться по телефону с хип-хоп-исполнителем и выяснил, что тот находится в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби и ждет своего рейса в Москву. «С ним все нормально», — отметил адвокат

20 января сообщалось, что Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби из-за дебоша, который артист устроил в самолете, летевшем из Таиланда в Россию с остановкой в ОАЭ.

Ранее стало известно, что родственники музыканта приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу. Отмечалось, что за хип-хоп-исполнителем, потерявшим мобильный телефон и банковские карты, прилетели сестра и его директор. Близкие рэпера обсуждали вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

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