Айза рассказала о сходящем с ума Гуфе

Исполнительница Айза Анохина раскрыла подробности того, как ее бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф) начал сходить с ума «в прямом эфире». Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале Super.

Анохина рассказала, что отпустила с бывшим супругом в Тайланд их девятилетнего ребенка Сэма, после чего поняла, что рэпер находится в нестабильном состоянии. «Я доверила единственное дорогое, что у меня есть, моего ребенка», — отметила она.

По словам исполнительницы, когда ее сыну пришла пора возвращаться, Гуф захотел оставить его «еще на неделю». «У меня внутри ломается все, потому что я боюсь», — вспомнила она.

Ей удалось уговорить Долматова отправить ребенка домой, и в тот же день музыкант начал записывать видеотрансляции с оскорблениями и угрозами в адрес основателя движения «Антидилер» Дмитрия Носова.

Анохина подчеркнула, что ситуация не была «ни смешной, ни романтичной»: «Всем больно и страшно, потому что человек сходит с ума в прямом эфире».

В январе стало известно, что родственники Гуфа приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в больницу.

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