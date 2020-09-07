Олег Майами опроверг грядущую свадьбу c Айзой после слива ее интимных фотографий

Артист Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) опроверг слухи о грядущей свадьбе с Айзой Анохиной после слива ее интимных фото. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Музыкальный исполнитель прокомментировал давние сообщения о грядущей помолвке и свадьбе пары. «Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А еще она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду!» — написал Олег в Instagram-stories.

Подписчики артиста неоднозначно восприняли его заявление. Роман певца с бывшей женой рэпера Гуфа многие поначалу считали пиар-ходом. В августе 2020-го Айза сообщила, что их отношения начались еще год назад, когда ее брак с бизнесменом Дмитрием Анохиным «трещал по швам».

Олег Майами родился в Екатеринбурге в 1990 году. Бывший участник реалити-шоу «Дом 2» и проекта «Голос» на Первом канале. Вместе с продюсером Максимом Фадеевым записал несколько музыкальных хитов. Постоянный герой популярного видеоблога «Дневник Хача».

Айза Анохина была замужем за Алексеем Долматовым (рэпер Guf) в период с 2008 по 2014 годы. Занимается музыкальным творчеством под псевдонимом A(Z)IZA. Ее дебютный альбом The Monkey, вышедший в 2018 году, занял 4-е место в чарте iTunes.