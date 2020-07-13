Бывшая жена Гуфа рассказала о кастинге на роль соведущей Соловьева

Рэперша и ведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, рассказала, как проходила кастинг на роль соведущей Владимира Соловьева в телепроект на канале «Россия 1». Об этом она сообщила в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

«Проект, в котором я должна быть с Соловьевым, просто сняли. Его не будет вообще. Он там ни с кем не будет», — отметила она. По словам Анохиной, она ничего не знала о ведущем до кастинга. «Я даже только сейчас узнала, что он Рудольфович», — добавила певица.

Рэперша подчеркнула, что ее призывали быть осторожней в общении с Соловьевым. «Я знала, что он ведущий. Видела его по телику, без звука. Мне с ним было дико комфортно. Я ему прям явно нравилась», — оценила она опыт работы в студии с Соловьевым.

Анохина рассказала, что программа должна была иметь социальную тематику, а не политическую. По ее словам, проект свернули из-за пандемии коронавируса. «Проект закрыли. Я очень хотела. Я не хочу с чем-то ассоциироваться, просто хочу быть ведущей, мне это нравится», — заключила рэперша.

Долгое время Соловьев вел утреннее шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» вместе с соведущей Анной Шафран. После конфликта в одном из эфиров в начале июня они стали работать отдельно. Шафран сообщала, что не самостоятельно покинула программу, а согласилась на предложение Соловьева уйти из нее.

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