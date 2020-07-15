Бывшая жена Гуфа извинилась за интервью о войне в Чечне

Рэперша и ведущая Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, принесла извинения за интервью Ксении Собчак, в котором она поделилась воспоминаниями о жизни во время войны в Чечне. Видеообращение появилось в ее Instagram-аккаунте во вторник, 14 июля.

Анохина попросила прощения у всех представителей Чеченской республики, подчеркнув, что ее родители и другие родственники не имеют отношения к ее деятельности и высказываниям на программе у Собчак. Она пообещала, что «впредь больше никогда не будет высказываться на эту тему», и заявила, что ответственность за свои слова несет только она.

Блогерша добавила, что ее отец давно не работает на российские спецслужбы и не связан с гибелью или преследованием кого-либо в Чечне. По ее словам, она длительное время не общается со своей семьей.

В комментариях под записью пользователи предположили, что рэперше угрожали. Некоторые подписчики обратили внимание, что она практически «трясется от страха».

Интервью с Анохиной было опубликовано 12 июля. В нем она, в частности, рассказала, что ее отец работал на ФСБ под прикрытием, пытался разоблачить первого президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева. Также она поделилась воспоминаниями о том, как два дня провела в плену и как русские солдаты, напившись, поставили ее с матерью к стене и обстреляли их.

Айза Анохина родилась в 1984 году в Грозном, затем переехала с семьей в Москву. С 2008 по 2014 год была замужем за Алексеем Долматовым (рэпер Guf). С 2015 по 2020 год состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!