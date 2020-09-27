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Бывшую жену Гуфа заподозрили в перевозке оружия

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Айза Анохина
Айза Анохина
Фото: @aizalovesam

Бывшую жену рэпера Гуфа Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале (Мальдивы) по подозрению в перевозке оружия. Внимание правоохранителей привлекло украшение на шее блогерши — декоративная пуля на цепочке. Об этом сообщает портал Super.ru.

Отмечается, что девушку с семьей и директором отвели в полицейский участок, где отсканировали паспорта компании. При этом украшение у Айзы забрали, несмотря на ее уверения в его безопасности. Получить кулон обратно девушка сможет лишь после перелета.

Ранее певец Олег Майами, который в настоящее время находится в отношениях с блогершей, опроверг слухи о грядущей свадьбе. Произошло это сразу после того, как Айза случайно слила в сеть свои интимные фотографии.

Айза Анохина была замужем за Алексеем Долматовым (рэпер Guf) в период с 2008 по 2014 годы. Занимается музыкальным творчеством под псевдонимом A(Z)IZA. Ее дебютный альбом The Monkey, вышедший в 2018 году, занял 4-е место в чарте iTunes.

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