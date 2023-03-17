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18:44, 17 марта 2023Культура

Жена Гуфа снова обратилась к психотерапевту

Жена Гуфа Юлия Королева снова обратилась к психотерапевту

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Жена российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева снова начала ходить к психотерапевту на фоне слухов о разводе с исполнителем. Об этом сообщает «Газета.ру».

Королева возобновила посещение специалиста после полуторагодового перерыва. Она отметила, что у нее нет конкретных запросов, при этом добавила, что ее эмоциональное состояние в норме. По словам супруги артиста, она планирует поддерживать терапию на постоянной основе. «Особенно как только начинаю ощущать "неустойчивую поверхность"», — сказала она.

9 марта Гуф намекнул на развод с супругой, а также посвятил пост бывшей жене Айзе-Лилуне Ай (Анохиной).

Ранее стало известно, что Гуф попал в черный список Федеральной налоговой службы. Сообщалось, что размер долга хип-хип-исполнителя составляет 65 тысяч рублей. Если артист не оплатит сумму задолженности, ему начислят пени.

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Варвара Кошечкина
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