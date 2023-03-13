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15:22, 13 марта 2023Культура

Стало известно о долгах рэпера Гуфа налоговой службе

Гуф задолжал 65 тысяч рублей и попал в «черный список» налоговой

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) попал в «черный список» Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, размер долга хип-хип-исполнителя составляет 65 тысяч рублей. Если артист не оплатит задолженную сумму, ему начислят пени. Помимо этого, судебные приставы вынесут решение о запрете на выезд за границу для Долматова. Сообщается, что подобные меры принимаются при задолженности от 30 тысяч рублей.

Ранее Гуф намекнул на развод с супругой Юлией Королевой, а также посвятил пост бывшей жене Айзе-Лилуне Ай (Анохиной).

В феврале стало известно, что уехавший из России актер Артур Смольянинов задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей. Тогда звездный адвокат Андрей Алешкин сообщал, что в случае неуплаты Смольянинову могут грозить начисление пени и блокировка счетов.

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Анастасия Астахова
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