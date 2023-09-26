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14:42, 26 сентября 2023Культура

Гуф назвал причину расставания с женой

Гуф назвал одну из причин расставания с женой Юлией Королевой

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал одну из причин расставания с женой, российской моделью и блогершей Юлией Королевой. Его цитирует издание Super.

По словам исполнителя, он уже два месяца не следит за Королевой в социальных сетях. «Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно. Я не смотрю ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Мне противно», — сказал рэпер.

Хип-хоп-артист также предположил, что модель подала с ним на развод, чтобы «припугнуть», и именно поэтому адвокат девушки попросил дать паре три месяца на примирение. «Она, видимо, решила меня как-то припугнуть и подала на развод. Потом, поняв, что я не против, попросила это время на примирение. Сейчас я понятия не имею, что у нее на уме», — заключил он.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Гуфа заблокировала его в соцсетях. В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с женой.

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    Варвара Кошечкина
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