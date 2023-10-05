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11:20, 5 октября 2023Культура

Гуф признался в измене бывшей жене в начале их отношений

Гуф признался в измене бывшей жене Юлии Королевой в начале их отношений

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) рассказал о том, что изменил бывшей супруге, российской модели и блогерше Юлии Королевой, в начале их отношений. Об этом он сообщил в программе «ЧБД», доступной во «ВКонтакте».

Артист поведал, что в тот период страдал от биполярного расстройства и строил отношения сразу с тремя девушками: «С русской девчонкой замутил в Таиланде, а до этого купил билеты будущей жене и еще одну про запас позвал. Я не знал, что мы женимся!»

Музыкант добавил, что Королева и еще одна его знакомая прилетели в Таиланд разными рейсами в одно время и он отправился забирать их в аэропорт с третьей девушкой.

«Посадил их в машину и сказал: "Знакомьтесь". Но это был не я, а Алик. В нормальном состоянии я бы такого не смог сделать», — подчеркнул рэпер.

Артист сделал предложение Юлии Королевой в октябре 2021 года, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у музыканта родилась дочь. Гуф также воспитывает 12-летнего сына Сами от первой супруги Айзы Анохиной.

В конце апреля этого года Долматов заявил о расставании с женой, а позже рассказал о причинах такого решения.

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    Анастасия Астахова
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