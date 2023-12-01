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15:08, 1 декабря 2023Культура

Гуф заявил об избиении в Таиланде новым возлюбленным его экс-супруги

Рэпер Гуф заявил, что новый возлюбленный его экс-супруги избил его в Таиланде

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, заявил о том, что новый возлюбленный его экс-супруги, модели Юлии Королевой, избил его в Таиланде. Об этом сообщает The Flow.

По данным издания, артист опубликовал ролик, в котором продемонстрировал разбитую губу и раны на локте. По его мнению, у него может быть сломана челюсть. Гуф рассказал, что новый возлюбленный его бывшей жены по имени Миша и его «друзья-борцухи» напали на него и двух его товарищей.

«Я хотел его ****** (ударить — прим. «Ленты.ру»), мне не давали, я с кастетом прыгал», — признался Долматов.

Исполнитель поведал, что посвятит оппоненту, его жене и детям несколько треков, если нападавший не захочет платить ему за молчание.

Ранее Гуф заявил о желании забрать через суд свою дочь Тину у бывшей жены Юлии Королевой.

Долматов назвал свой брак с Королевой «полным пустяком» и обвинил ее в изменах. Рэпер рассказал, что бывшая супруга запросила крупную сумму в качестве алиментов, и подчеркнул, что даже судья был удивлен такому запросу.

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      Анастасия Астахова
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