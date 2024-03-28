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13:47, 28 марта 2024Культура

Полиция попыталась найти почившего Гуфа

Mash: полиция попыталась найти почившего рэпера Гуфа после звонка пранкера

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Полиция отправилась на поиски почившего рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) после звонка пранкера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звонивший представился бывшим супругом сестры Долматова Ольги. Он сообщил представителям правоохранительных органов, что родственница якобы выстрелила в исполнителя и он находится в квартире на Овчинниковской набережной без признаков жизни.

Полицейские прибыли на место, однако выяснилось, что там проживает неизвестная женщина. Она рассказала, что приобрела квартиру у родственников рэпера и проживает в ней уже два года.

По данным канала, ведется поиск сообщивших ложную информацию хулиганов.

Ранее Гуф отреагировал на высказывания фанатов, которые они сделали в адрес его новой возлюбленной Разият Салаховой.

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      Варвара Кошечкина
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