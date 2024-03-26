Гуф отреагировал на критику внешности новой возлюбленной

Гуф отреагировал на высказывания фанатов в адрес его новой возлюбленной

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, высказался о личной жизни. На это обратило внимание издание Super.

Артист отреагировал на высказывания фанатов, которые они сделали в адрес его новой возлюбленной Разият Салаховой. Поклонники музыканта указали на сходство девушки с предыдущими возлюбленными рэпера — дизайнером Айзой-Лилуной Ай (Анохиной), певицей Кети Топурией и танцовщицей Юлией Королевой.

«Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Ок. Надеюсь, у вас все разные. Ноу мо фотос (больше никаких фотографий)», — сказал исполнитель.

Ранее Гуф показал фото с новой возлюбленной, и пользователи сети оценили ее внешность словами «все на одно лицо».