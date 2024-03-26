Гуф отреагировал на критику внешности новой возлюбленной
Гуф отреагировал на высказывания фанатов в адрес его новой возлюбленной
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, высказался о личной жизни. На это обратило внимание издание Super.
Артист отреагировал на высказывания фанатов, которые они сделали в адрес его новой возлюбленной Разият Салаховой. Поклонники музыканта указали на сходство девушки с предыдущими возлюбленными рэпера — дизайнером Айзой-Лилуной Ай (Анохиной), певицей Кети Топурией и танцовщицей Юлией Королевой.
«Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Ок. Надеюсь, у вас все разные. Ноу мо фотос (больше никаких фотографий)», — сказал исполнитель.
Ранее Гуф показал фото с новой возлюбленной, и пользователи сети оценили ее внешность словами «все на одно лицо».