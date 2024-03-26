Внешность новой возлюбленной Гуфа оценили в сети словами «все на одно лицо»

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) показал фото с новой возлюбленной Разият Салаховой, и пользователи сети оценили ее внешность словами «все на одно лицо». Соответствующая публикация и комментарии появились на странице артиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летний исполнитель предстал на снимке, стоя в лифте за спиной у избранницы в сером спортивном костюме, панаме с принтом и с дорожной сумкой. В свою очередь, девушка позировала в клетчатой голубой рубашке, белой футболке и серых брюках. Она распустила гладко уложенные волосы коричневого оттенка, разделив их на прямой пробор, и примерила синие солнцезащитные очки.

Поклонники музыканта высказались о кадре в комментариях. Они указали на сходство Салаховой с предыдущими возлюбленными артиста — дизайнером Айзой-Лилуной Ай (Анохиной), певицей Кети Топурией и танцовщицей Юлией Королевой.

«Юля, Айза и Топурия в одном лице», «Если не вникать, можно подумать, что он в очень длительных отношениях», «Мы не поняли разницу», «Я сначала подумала, что с Юлей помирился», «А это новая [девушка]?», «У тебя все на одно лицо», «Они сейчас все одинаковые — в одних и тех же салонах и хирургических клиниках сделаны», — заявили юзеры.

В феврале бывшая жена Гуфа Юлия Королева показала внешность после удаления филлеров.