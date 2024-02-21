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10:44, 21 февраля 2024Ценности

Бывшая жена Гуфа показала внешность после удаления филлеров

Фото: @yuliyakoroleva

Бывшая жена рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева показала внешность после удаления филлеров. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша рассказала поклонникам о проделанных бьюти-процедурах. Так, она перенесла лазерную шлифовку, вследствие которой, по ее словам, появились отек и шелушения.

Кроме того, Королева предстала перед камерой после уменьшения губ. Она позировала в розовой футболке без косметики на лице и с распущенными волосами. «Как я вам без губ? Вроде мило. Временно буду так», — указала в подписи автор поста.

В январе рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, также показала внешность после удаления филлеров из лица. 23-летняя знаменитость опубликовала снимок без косметики и рассказала о своем неудачном опыте у косметолога.

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      Карина Черных
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