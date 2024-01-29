Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:18, 29 января 2024Ценности

Инстасамка показала лицо после удаления филлеров

Фото: Telegram-канал INSTASAMKA

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность после удаления филлеров из лица. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость опубликовала снимок без косметики и рассказала о своем неудачном опыте у косметолога. По словам певицы, специалист вколол ей филлер не в тот кожный слой, из-за чего со временем гель из зоны под глазами спустился к носу и скатался в шарик. «Получилось что-то типо фиброза», — призналась она и добавила, что другой косметолог в итоге извлек некачественный филлер.

Материалы по теме:
«Место для деградации» TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
«Место для деградации»TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
28 декабря 2020
«Тошнит от этого» За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
«Тошнит от этого»За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
18 сентября 2021

Исполнительница добавила, что изначально планировала только увеличить губы, однако косметолог настояла на введении филлера и в лицо. Впоследствии Инстасамка также выяснила, что у клиники, в которой проходила процедура, не было лицензии. «Не колите себе этот мусор в ваше прекрасное лицо. Они просто делают на вас деньги», — заключила артистка.

Ранее Инстасамка поделилась видео в новом образе, и ее сравнили с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Российские системы ПВО за сутки уничтожили 34 беспилотника ВСУ

      Рэпера Vacio признали годным к военной службе

      Украина предъявила новые обвинения экс-командирам «Беркута»

      Минобороны России сообщило о взятии под контроль Табаевки

      Инстасамка показала лицо после удаления филлеров

      Российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

      В российском регионе устроили рейд на мигрантов с применением новой тактики

      Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

      Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше