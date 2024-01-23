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15:47, 23 января 2024Ценности

Инстасамку на видео в новом образе сравнили в сети с Мизулиной

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала видео в новом образе, и ее сравнили с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в черном корсете и облегающем платье с абстрактным красно-черным принтом. Также она примерила белый парик, уложив волосы в высокий небрежный пучок с волнистыми прядями по обе стороны лица. Кроме того, знаменитость нанесла светло-голубые тени, нарисовала черные стрелки на верхних и нижних веках и обвела контур губ карандашом. В подписи звезда указала, что в ближайшее время выйдет ее новая песня.

Пользователи сети оценили внешний вид рэперши в комментариях. «Смесь Ивлеевой [телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева] и Мизулиной?», «Катя Мизулина, это ты?», «Мизулина на максималках», «Нормальный косплей на Мизулину», «Мизулина вошла в чат», — отметили юзеры.

Ранее в январе Инстасамка сбрила брови и показала видео фанатам. Так, артистка запечатлела, как избавляется от волосяного покрова над глазами с помощью Т-образной бритвы.

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      Карина Черных
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