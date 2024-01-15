Инстасамка сбрила брови на камеру

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, сбрила брови и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница предстала перед камерой в черной одежде и с повязкой на голове. При этом она сделала контрастный макияж, нарисовав на верхних и нижних веках широкие черные стрелки и выделив губы вишневым цветом.

В то же время артистка запечатлела, как избавляется от волосяного покрова над глазами с помощью Т-образной бритвы. «Теперь ходим так, девочки», — подписала она пост.

В декабре Инстасамка показала внешность до пластических операций. Так, она продемонстрировала снимок 2018 года, где предстала в серой водолазке, с длинными распущенными волосами и яркой помадой на губах.