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16:53, 6 декабря 2023Ценности

Инстасамка показала внешность до пластики

Фото: Telegram-канал «instasamka БЕАЧ»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность до пластических операций. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

23-летняя исполнительница продемонстрировала архивный снимок, на котором предстала в серой водолазке. Девушка позировала с длинными распущенными волосами и яркой помадой на губах. В подписи знаменитость указала, что данное фото было сделано в 2018 году.

Поклонники высказались о внешнем виде звезды в комментариях. «Богиня», «Милая», «Раньше была красивее», «Мое любимое время, я тебя обожала такой», «Такая хорошенькая была», — отметили пользователи сети.

В октябре Инстасамка раскрыла причины сожаления о пережитой пластической операции. В первую очередь певица заявила, что пожалела о коррекции ягодиц из-за последующих унижений, с которыми она столкнулась в период восстановления.

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      Карина Черных
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