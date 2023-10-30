Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:31, 30 октября 2023Ценности

Инстасамка пожалела о пластике ягодиц из-за последующих унижений

Инстасамка

Инстасамка. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, раскрыла причины сожаления о пережитой пластической операции. На эту тему она высказалась в передаче «Шоу Воли» на канале «ТНТ».

Знаменитость, которая увеличила ягодицы у звездного хирурга Тимура Хайдарова, рассказала о неприятностях, связанных с хирургическим вмешательством. В первую очередь певица заявила, что пожалела о пластике из-за последующих унижений, с которыми она столкнулась в период восстановления. «К тому же публичное унижение, меня мыли медсестры», — уточнила она.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
7 ноября 2022
«Умирать не больно» Медсестра рассказывает о последних минутах жизни пациентов. Почему об этом важно знать каждому?
«Умирать не больно»Медсестра рассказывает о последних минутах жизни пациентов. Почему об этом важно знать каждому?
11 декабря 2021

Выяснилось, что после операции Инстасамке нельзя было сидеть, поэтому для того, чтобы сходить в туалет, ей пришлось обратиться за помощью к медработникам. «Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория... Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась. Изначально шла туда чисто по приколу», — посетовала гостья шоу.

В сентябре Инстасамка заявила, что длительное время комплексовала из-за своей фигуры. «Когда я была полнее на 20 килограммов, у меня были жесткие проблемы с принятием себя. Я не знала, что добавить, чтоб исправить этот *****. Я открывала фронталку и просто рыдала от того, как мне не нравился мой внешний вид», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      Полиция устроила проверку на складе Wildberries в Подмосковье

      В США заявили о скорой замене Зеленского Западом

      Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

      Звезда двух фильмов «Брат» призвал не искать в фильме политику

      Ветеринары рассказали о трудностях содержания котов со сплюснутой мордой

      Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

      Россияне массово расхотели покупать жилье

      В Госдуме призвали отключить VPN после событий в Махачкале

      Гоша Куценко рассказал о возбуждении во время съемок постельных сцен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости