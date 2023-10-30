Инстасамка пожалела о пластике ягодиц из-за последующих унижений

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, раскрыла причины сожаления о пережитой пластической операции. На эту тему она высказалась в передаче «Шоу Воли» на канале «ТНТ».

Знаменитость, которая увеличила ягодицы у звездного хирурга Тимура Хайдарова, рассказала о неприятностях, связанных с хирургическим вмешательством. В первую очередь певица заявила, что пожалела о пластике из-за последующих унижений, с которыми она столкнулась в период восстановления. «К тому же публичное унижение, меня мыли медсестры», — уточнила она.

Выяснилось, что после операции Инстасамке нельзя было сидеть, поэтому для того, чтобы сходить в туалет, ей пришлось обратиться за помощью к медработникам. «Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория... Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась. Изначально шла туда чисто по приколу», — посетовала гостья шоу.

В сентябре Инстасамка заявила, что длительное время комплексовала из-за своей фигуры. «Когда я была полнее на 20 килограммов, у меня были жесткие проблемы с принятием себя. Я не знала, что добавить, чтоб исправить этот *****. Я открывала фронталку и просто рыдала от того, как мне не нравился мой внешний вид», — отметила она.