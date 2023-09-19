Инстасамка рассказала о комплексах из-за внешности словами «я просто рыдала»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, рассказала о комплексах из-за внешности. Сторис на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница ответила на различные вопросы подписчиков. В одном из постов знаменитость призналась, что длительное время не принимала свою фигуру. «Когда я была полнее на 20 килограммов, у меня были жесткие проблемы с принятием себя. Я не знала, что добавить, чтоб исправить этот *****. Я открывала фронталку и просто рыдала от того, как мне не нравился мой внешний вид», — отметила она.

По словам Инстасамки, сейчас фигура ее полностью устраивает, поэтому она более не планирует обращаться к пластическим хирургам. «Поняла, что не хочу больше ничего делать. Похудела очень, и большая грудь сюда не пойдет (...) Сейчас и уже давно я в своем весе и у меня все хорошо. Меня все устраивает сейчас как есть», — заключила инфлюэнсер.

В августе новый образ Инстасамки раскритиковали в сети. На размещенных кадрах певица предстала в бежевом комбинезоне с длинными рукавами и абстрактным черным узором, поверх которого надела асимметричную джинсовую юбку. Инфлюэнсерша уложила волосы в гладкий пучок, нарастила ресницы и сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками, нанесла на внешние края век розовые тени, накрасила губы вишневой помадой, сделав темный контур, и высветлила брови.