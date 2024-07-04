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12:07, 4 июля 2024Культура

Концерт осудившего СВО рэпера Slimus отменили еще в одном российском городе

Shot: концерт осудившего СВО рэпера Slimus отменили в Екатеринбурге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: клип SLIMUS - «Вспышки»

Еще в одном российском городе отменили концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), который осудил специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступление артиста в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге не состоится на фоне скандала с движением «Ветераны России». Активисты направили в МВД заявление о проверке клипов и песен Мотылева, а также потребовали отменить его концерты.

До этого организаторы концерта перенесли выступление на 4 июля и сообщили о запрошенной экспертизе текстов песен Slimus. Отмечается, что зрителям вернут деньги за билеты в течение нескольких дней.

Ранее концерт рэпера отменили в Нижнем Новгороде. Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина до своего приезда в Екатеринбург запросила в Генпрокуратуре проверку Мотылева. У него был запланирован концерт в уральской столице на 15 июня.

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      Мария Рюрикова
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