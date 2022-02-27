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Белый дом заявил о работе ЕС над списком банков России для отключения от SWIFT

Белый дом: окончательный список российских банков для отключения от SWIFT составит ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжает работу над списком российских банков, которые будут отключены от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга, передает ТАСС.

По его словам, первыми рассматриваются банки, уже попавшие под санкции. Чиновник отметил, что тем не менее конечный список определит именно Евросоюз, так как SWIFT находится в юрисдикции Бельгии.

Ранее высокопоставленный американский чиновник рассказал, что санкции, введенные Вашингтоном на неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России. По подсчетам США, эти организации контролируют почти 80 процентов совокупных активов российского банковского сектора.

Марина Совина
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