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США подсчитали объем оказавшегося под санкциями банковского сектора России

Белый дом: санкции США затронули почти 80 процентов активов банковского сектора России

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Санкции, введенные Вашингтоном на неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

По подсчетам США, эти организации контролируют почти 80 процентов совокупных активов российского банковского сектора.

Ранее правительство Германии сообщило, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Кроме того, сообщалось, что США, ЕС, Британия и Канада договорились в ближайшие дни ввести в действие совместные меры против России. В частности, было решено создать «целевую группу», которая обеспечит эффективное действие санкций.

Марина Совина
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