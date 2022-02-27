Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для россиян

Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для граждан России и их семей. Об этом сообщило правительство Германии, передает РИА Новости.

«В частности, должна быть ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить так называемый золотой паспорт и тем самым европейское гражданство для себя и членов своей семьи», — говорится в сообщении кабмина ФРГ. К данным ограничениям присоединятся США, Великобритания и Канада.

Вместе с этим западные страны договорились отключить некоторые российские банки, оказавшиеся под санкциями, от международной системы платежей SWIFT. «При необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.