В Британии прокомментировали решение Запада о SWIFT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение Запада относительно отключения России от международной системы платежей SWIFT, пишет ТАСС.

Джонсон назвал отключение РФ от SWIFT первым шагом к исключению ее из глобальной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что тема отключения России от SWIFT является пропагандистским жупелом.