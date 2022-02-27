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В Британии прокомментировали решение Запада о SWIFT

Джонсон: отключение от SWIFT — первый шаг к исключению РФ из глобальной финансовой системы

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение Запада относительно отключения России от международной системы платежей SWIFT, пишет ТАСС.

Джонсон назвал отключение РФ от SWIFT первым шагом к исключению ее из глобальной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что тема отключения России от SWIFT является пропагандистским жупелом.

Марина Совина
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