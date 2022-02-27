Стало известно о подготовке SWIFT к применению санкций против российских банков

Международная система банковских платежей SWIFT заявила о подготовке к исполнению решения стран Европы о санкциях против российских банков после «правового распоряжения». Об этом сообщает Reuters.

В SWIFT также рассказали, что взаимодействуют с европейскими странами, чтобы выяснить детали об объектах, против которых должны будут применяться ограничительные меры.

Ранее правительство Германии сообщило, что западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что из международной системы платежей будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен, отметили в Берлине.

