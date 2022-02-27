Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о подготовке SWIFT к применению санкций против российских банков

Reuters: SWIFT готовится исполнить решение стран Европы о санкциях против банков России

Фото: Chris Helgen / Reuters

Международная система банковских платежей SWIFT заявила о подготовке к исполнению решения стран Европы о санкциях против российских банков после «правового распоряжения». Об этом сообщает Reuters.

В SWIFT также рассказали, что взаимодействуют с европейскими странами, чтобы выяснить детали об объектах, против которых должны будут применяться ограничительные меры.

Ранее правительство Германии сообщило, что западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что из международной системы платежей будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен, отметили в Берлине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ряд российских банков решили отключить от SWIFT
Санкции США против Банка России сочли разрушением мировой финсистемы
В ДНР заявили о стремлении освободить Украину от нацистов
Психолог назвала причины весеннего обострения у россиян
В сети появилось видео лучших моментов матча «Спартака» и ЦСКА
Стало известно о подготовке SWIFT к применению санкций против российских банков
В Великобритании пообещали добраться до «российских олигархов»
Россиянам назвали валюту для хранения сбережений
Стала известна дата проведения спецсессии Генассамблеи ООН по Украине
Куба осудила расширение НАТО к границам России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.