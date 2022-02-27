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Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком

Глава Еврокомиссии сообщила о запрете Евросоюзом всех транзакций с ЦБ России

Фото: Shutterstock

Европейский союз запретит все транзакции с Центробанком (ЦБ) России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует ТАСС.

«Мы также запретим транзакции с Центробанком России и заморозим все его активы», — сказала глава Еврокомиссии. По ее словам, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе.

Ранее 27 февраля в Банке России заявили, что регулятор располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Отмечалось, что банковские карты продолжат работать в обычном режиме, а средства клиентов на счетах будут доступны им в любой момент.

До этого США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России. Это было сделано для того, чтобы не позволить ЦБ использовать свои активы для снижения эффективности санкций и поддержания рубля.

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Варвара Кошечкина
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