В Банке России рассказали о поддержке стабильности финансового сектора

В Банке России заявили, что регулятор располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное обращение ЦБ.

Отмечается, что банковские карты продолжат работать в обычном режиме, а средства клиентов на счетах будут доступны им в любой момент. «Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации», — заявили в ЦБ.

Регулятор намерен непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в российской валюте. В обращении подчеркнули, что передачу финансовых сообщений внутри РФ при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

24 февраля ЦБ анонсировал поддержку рубля. Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

