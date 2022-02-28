Центробанк принял решение по торгам на Мосбирже 28 февраля

Торги на валютном и денежном рынках Московской биржи в понедельник, 28 февраля, откроются в 10:00 по московскому времени. Такое решение принял Центробанк России, сообщается на сайте биржевой площадки.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центробанка России, «в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России».

Вместе с тем властям стран Евросоюза разрешено проводить транзакции с Центробанком РФ, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны.

Санкции введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.