ЕС сделал исключение из санкций по операциям с Центробанком России

Евросоюз (ЕС) сделал исключение из санкций, запрещающих операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка (ЦБ) России. Это следует из документа, опубликованного в журнале ЕС.

Речь идет о разрешении властям стран Евросоюза проводить транзакции с Центробанком РФ, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны. Государство ЕС должно немедленно информировать другие страны-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.

Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центробанка России, «в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России».

Санкции введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.