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Экономика

Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара превысил 100 рублей в ходе торгов 28 февраля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 февраля превысил 100 рублей, курс евро — 113 рублей, свидетельствуют данные площадки.

К 11:25 по московскому времени доллар стоил 106,45 рубля, евро —119,68 рубля.

На открытии торгов в 10:00 курс доллара доходил до 90 рублей, евро до 101,9 рубля в соответствии с установленными на открытии границами ценового коридора. Позднее площадка расширила верхнюю границу.

Ранее 28 февраля Минфин анонсировал принятие решения об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки российских экспортеров. Также стало известно, что Великобритания, как ранее Европейский союз, вводит санкции в отношении ЦБ России.

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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