ЦБ объявил о мерах поддержки банков в условиях санкций

Центральный банк России объявил меры по поддержке кредитных организаций, которые должны обеспечить их устойчивость в условиях санкций, говорится в сообщении регулятора, которое цитирует ТАСС.

Так, с 28 февраля ЦБ распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. Для банков таким образом высвобождаются запасы в 733 миллиарда рублей (оценки на 1 февраля). Мера действует бессрочно, регулятор пообещал также при необходимости пересмотреть уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям.

Также Банк России выступил с рекомендациями, которые касаются заемщиков, оказавшихся под санкциями после 18 февраля 2022 года. Регулятор рекомендует банкам не назначать пени и штрафы по их кредитам в том случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после этой даты.

В отношении самого ЦБ также введены санкции: Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Из документа запрет операций, «связанных с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России».

Санкции Евросоюза введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины.